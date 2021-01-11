Arranca el LPGA Tour con un calendario bastante apretado, lleno de actividad

POR RENATA IBARRARÁN

Estamos a diez días del arranque del LPGA Tour, el calendario consta de 36 torneos. La temporada para el golf femenil arrancará del 21 al 24 de enero, en el Diamond Resorts Tournament of Championship, en Lake Buenavista, Florida con una bolsa a repartir de un millón 200 mil dólares. Tras finalizar este torneo las jugadoras tendrán cuatro semanas de descanso.

Definitivamente este 2021 no podemos perder del radar a la mexicana Gaby López, quien tuvo un 2020 espectacular. Ya que además de obtener su segundo título de la LPGA, fue elegida como la mejor jugadora de Latinoamérica. Y es que la golfista lleva cuatro años siendo la más destacada de la región.

Recordemos que la jugadora de 27 años de edad comienza defendiendo su título ya que el año pasado obtuvo su segundo triunfo en el circuito femenil estadounidense en el Diamond Resorts Tournament of Championship, tras un gran duelo en desempate ante la japonesa Nasa Hataoka.

El primer triunfo en la LPGA para la originaria de la Ciudad de México fue el Blue Bay en China, título que desafortunadamente no ha podido defender ya que se canceló por el brote de coronavirus en aquel país asiático en 2019; así que esta será la primera ocasión que ella busque refrendar su título.

Calendario de los Majors

Los Majors de disputarán de la siguiente manera: el ANA Inspiration se realizará del 1 al 4 de abril en el Mission Hills Country Club de Rancho Mirage, California, con una bolsa de 3.1 millones de dólares; el U.S. Women’s Open del 3 al 6 de junio en el The Olympic Club (Lake Course), en San Francisco, California, con 5.5 millones de dólares en juego; el KPMG Women's PGA Championship en el Atlanta Athletic Club, en Johns Creek, Georgia, con una bolsa de 4.3 millones de billetes verdes; el Evian Championship en el Evian Resort G.C. en Evian-les-Bains, Francia (4.1 millones de dólares y el AIG Women’s Openen el Carnoustie Golf Links, en Carnoustie, Escocia con 4.5 millones de dólares en juego.

@renibor