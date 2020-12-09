México estará presente en la edición 75 del U.S. Women’s Open Championship

HOUSTON, TEXAS.- A partir de mañana se pone en marcha la edición 75 del U.S. Women’s Open Championship, evento organizado por la Unites States Golf Association (USGA) que tendrá como escenario el Champions Golf Club, campo par 71 de seis mil 546 yardas y donde estará en juego una bolsa de cinco millones y medio de dólares.

Las golfistas mexicanas Gaby López y María Fassi serán las exponentes nacionales que formen parte de uno de los cinco Majors del golf femenil el cual data de 1946 y que también forma parte del calendario del Ladies Professional Golf Association (LPGA) Tour.

Con solo dos semanas para el final de la temporada 2020 del LPGA Tour, esta semana se celebra el último gran campeonato de golf. Retrasado casi seis meses debido a la pandemia de COVID-19, el U.S. Women’s Open Championship se instalará en Houston, Texas. Por primera vez en la historia, el campeonato se jugará en dos campos: Cypress Creek (las cuatro rondas) y Jackrabbit (primera y segunda rondas).

En la edición de 2019, Jeongeun Lee6 se convirtió en ganadora por primera vez con una victoria de dos golpes sobre So Yeon Ryu, Lexi Thompson y Angel Yin en el Country Club de Charleston en Carolina del Sur. También se convirtió en la decimotercera jugadora en ganar un major en su temporada de novato en el LPGA Tour, su primer paso en el camino para ganar los honores de Novata del Año 2019.

Lee6 está en Houston para defender su título, junto con otras ocho campeonas del evento: In Gee Chun (2015), Eun-Hee Ji (2009), Ariya Jutanugarn (2018), Cristie Kerr (2007), Brittany Lang (2016), Inbee Park (2008, 2013), Sung Hyun Park (2017) y So Yeon Ryu (2011). El campo presenta a siete texanas compitiendo en su estado de origen, incluida Angela Stanford, ganadora del Volunteers of America Classic de la semana pasada y finalista en el U.S. Women’s Open Championship de 2003.

Le invaden los nervios a Lee6

"Estoy un poco nerviosa, pero estoy tratando de no pensar demasiado en eso", dijo Lee6, quien está tratando de convertirse en la primera ganadora consecutiva del US Women's Open desde Karrie Webb en 2000. y 2001. "Solo quiero sentirme un poco relajada cuando juego en el campo, así no me siento muy tensa y luego me siento nerviosa todo el tiempo".