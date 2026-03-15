Él es el atleta paralímpico que ya participó en 3 deportes distintos

Decir que las adversidades pueden frenar a los deportistas es en la mayoría de las veces una mentira. Y es que este hombre hizo historia al competir en 3 deportes distintos en los Juegos Paralímpicos. Su nombre es Higinio Rivero y es una muestra de resiliencia y amor por las disciplinas paralímpicas. Esta es la historia del atleta paralímpico español.

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¿Quién es este atleta paralímpico español?

Las redes sociales fueron las primeras que llenaron de elogios al hombre de 43 años. Competir en un deporte dentro de la justa paralímpica tiene su debida complicación, pero hacerlo en 3 distintas disciplinas resulta todo un reto que merece ser elogiado. Y es que su nivel le permitió pelear de manera digna en las pruebas completadas en Milano-Cortina.

Específicamente en Milano-Cortina se le vio en Biatlón y además en las pruebas individuales de Esquí de Fondo. Sin embargo, su debut en las competiciones paralímpicas se dio en los Juegos Paralímpicos de Verano. Eso precisamente ocurrió en Tokyo 2020 y París 2024, cuando estuvo en piragüismo.

En más de las hazañas que el nacido en Bilbao está concretando, Higinio es el primer deportista español que compite en Biatlón, esto desde que España participa en estos juegos (Innsbruck 1984). Por ello, el hombre está siendo referencia en todos los sentidos para el deporte español moderno, en la especialidad de paralimpismo.

¿Hay antecedentes de otro atleta paralímpico compitiendo en 3 disciplinas?

Mientras la información circulaba, existía algo de confusión entre los distintos medios, pues algunos aseguraban que el español había estado en 3 disciplinas distintas en estos Juegos Paralímpicos. Pero el atleta estuvo en Esquí de Fondo y Biatlón, además del piragüismo, que se concretó en los juegos de verano desde Tokyo.

Además, no existe mucha data que sostenga que es el primero en hacerlo en las disciplinas paralímpicas, aunque lo que sí se presumió en horas recientes fue que es el primer español en hacerlo. Por ello, su nombre será recordado con letras doradas en el deporte de dicha nación.