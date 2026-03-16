Sinner completa el “sextete” en pista dura y hace historia en Masters 1000

En el tenis, ganar un Masters 1000 ya es un logro de élite. Ganar varios es señal de época. Pero ganar todos los Masters 1000 en pista dura es otra cosa: exige constancia en superficies rápidas, adaptación a condiciones distintas y un nivel que no se cae ni cuando cambia el continente.

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Jannik Sinner consiguió los 6 torneos Masters 1000 de pista dura

Jannik Sinner ya ganó los 6 torneos Masters 1000 sobre pista dura. Lo consiguió tras coronarse en Indian Wells 2026 ante Daniil Medvedev, en una final definida en dos tie-breaks.

El logro es todavía más grande por el club al que se une. Sinner se convirtió en apenas el tercer jugador en lograr los seis Masters 1000 de pista dura, detrás de Roger Federer y Novak Djokovic.

La lista completa de su colección dura queda así:



Indian Wells

Miami

Canadá

Cincinnati

Shanghái

París

En Indian Wells, Sinner sostuvo un nivel altísimo: ganó la final 7-6(6), 7-6(4) y cerró el torneo sin ceder sets, además de extender su racha de triunfos en Masters 1000.

En resumen, Sinner ya no solo gana torneos grandes, sino que completa colecciones históricas. Y cuando un jugador puede marcar “check” en las seis paradas duras del Masters 1000, el mensaje es directo para el resto del tour: en pista rápida, el italiano ya domina el mapa completo.

Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis

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