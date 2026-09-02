ESTRELLA de la NBA se solidariza con Erik Lira: ''Es un circo de club’’

El AS Monaco no la ha pasado nada bien en el último día de mercado de fichajes de la Ligue 1, el club monegasco está renegociando la salida de Folarin Balogun al Everton de la Premier League tras no poder lograrlo en tiempo y forma. Este atraso de la operación del ariete de los Estados Unidos desencadenó que no se diera el fichaje de Erik Lira con el club del Principado y esto desató una serie de críticas hacia el equipo de la Ligue 1.

Una de las reacciones más sonadas fue la de Josh Hart, basquetbolista profesional de los New York Knicks y campeón de la NBA, quien utilizó su cuenta de Twitter para dar su contundente opinión: ''El AS Monaco es un circo de club.'', escribió en X.

Te puede interesar: Arsenal pagó 72 millones por él, pero se fue del club criticado por la afición y olvidado rápidamente

AS Monaco is a clown show of a club 😂😂 — Josh Hart (@joshhart) September 1, 2026

Opciones de Erik Lira

Con prácticamente el acuerdo con el AS Monaco caído, parece que el futuro más viable para el mundialusta mexicano en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 es quedarse en la Máquina Celeste. Con Cruz Azul tiene vínculo hasta 2029 y es una de los pilares en el esquema de Joel Huiqui.

La segunda de ellas es tomar la supuesta oferta del Al-Jazira de los Émiratos Árabes Unidos, el club de Medio Oriente habría puesto 12 millones de dólares por su carta y lo estaría esperando con lois brazos abiertos. Finalmente, se habla de un interés por parte del Zenit de San Petersburgo, aunque, todo ha quedado en rumores.