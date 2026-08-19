Arsenal pagó 72 millones por él, pero se fue del club criticado por la afición y olvidado rápidamente

El Arsenal llegará a esta temporada como el actual campeón del futbol inglés luego de dos décadas de espera, así como una de las instituciones favoritas a conquistar la UEFA Champions League después de la estupenda temporada pasada que tuvo de la mano de Mikel Arteta.

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Parte de lo anterior deriva de la estupenda forma en la que el Arsenal ha fichado en los últimos mercados de transferencias, un hecho que contrasta a lo que ocurrió hace algunos años en donde pagaron hasta 72 millones por un futbolista que abandonó la institución con más pena que gloria.

¿Cómo fue el paso de Nicolás Pepé en el Arsenal?

Fue en 2019 cuando el Arsenal sorprendió a propios y extraños con la llegada de Nicolás Pepé, jugador africano que arribó al club londinense, procedente del Lille de Francia, a cambio de 72 millones de libras; es decir, alrededor de 80 millones de euros, unos 1,600 millones de pesos.

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Pepé mostró momentos interesantes en el campo; sin embargo, su irregularidad y el poco impacto que tuvo en cuanto a números se refiere hicieron que el jugador únicamente demostrara su nivel en la temporada 2020-2021, en donde logró números de dos dígitos a diferencia de las demás campañas.

¿Qué pasó con Nicolás Pepé tras salir del Arsenal?

Pepé fue relegado a la banca luego de la irrupción de Bukayo Saka, quien fue el elemento de confianza de Mikel Arteta y quien le quitó el puesto por las bandas. Fue así como el africano fue cedido en la temporada 2022-2023 al Niza, equipo de la primera división de Francia.

Con el Niza Nicolás disputó 28 partidos y registró 8 goles, por lo que, tras regresar al Arsenal y no entrar en planes de la institución, fue liberado de su contrato en septiembre del 2023, hecho que le valió llegar como agente libre al Trabzonspor de la primera división de Turquía.