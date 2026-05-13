¡Con estrellas de WWE! La Triplemanía 34 en la Ciudad de México, revela a los luchadores que estarán en el cartel

Hace unos días WWE y la AAA anunciaron que la Triplemanía 34 que marca el aniversario de Lucha Libre AAA, tendrá su magno evento en un par de noches. La primera será el 11 de septiembre en sede por revelarse y el momento cumbre será en la segunda noche con fecha en el calendario para el domingo 13 de septiembre en la Arena Ciudad de México.

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Dos noches de Triplemanía como sucede con Wrestlemania, generan expectativa porque es señal de que existen muchos planes de WWE y habría espacio para ver a un gran grupo de luchadores en acción en dos noches.

Con el estilo mexicano, pero cada vez más metidos al gran producto que es WWE se antoja ver la mejor Triplemanía de la historia en cuando a acciones en el ring, historias y producción televisiva, todo de la mano de la cara y quien lleva el control: UNDERTAKER.

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Los primeros luchadores confirmados para Triplemanía 34 en la Ciudad de México

En un comunicado de WWE expuso la novedad de tener dos noches de Triplemanía y aunque hay muchas interrogantes de dónde será la primer velada luchística y las contiendas para cada día, han adelantado el nombre de seis estrellas que estarán en la Ciudad de México.

Dominik Mysterio

Rey Mysterio

Hijo del Vikingo

Psycho Clown

La Catalina

Rey Fénix

Con la aparición de Dominik Mysterio, se aseguraría que el megacampeonato estará siendo expuesto en esa contienda, siempre y cuando el luchador de San Diego llegue a esa cita aún como monarca del mundo