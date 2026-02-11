Los videojuegos más destacados que se estrenan del 11 al 15 de febrero en estas consolas

Esta semana será bastante interesante para los amantes de las consolas a nivel nacional e internacional, pues durante el 11 y hasta el próximo 15 de febrero muchos videojuegos se estrenarán en distintas consolas, motivo por el cual es preciso que conozcas toda la información al respecto.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Ya sea mediante la PlayStation 5, el Nintendo Switch o la Xbox Series, la realidad es que son muchos y muy variados los videojuegos que se estrenarán desde este 11 de febrero y hasta el próximo domingo 15. ¿Cuál de estos títulos te llama más la atención y cuál crees que sea la sorpresa de la semana?

¿Qué videojuegos se estrenarán del 11 al 15 de febrero?

El 11 de febrero distintos títulos, como Romeo Is a Dead Man, Starsand Island y Lost & Found Co, llegarán a plataformas como la PlayStation 5, la Xbox Series y la PC. Del mismo modo, Suborbital Salvage será exclusivo para la PC y se estrenará en las próximas horas para la alegría de sus fanáticos.

Te puede interesar: ¿Cuándo será el debut de Álvaro Fidalgo en la Selección?

Te puede interesar: El jugador que llegó a Pumas como goleador continental, pero decepcionó

Here's the character roster for Mario Tennis Fever! 🎾🔥 pic.twitter.com/iDf2RWqBsZ — eStarland (@eStarland) January 13, 2026

El estreno de videojuegos vuelve para el 12 de febrero con varios títulos por demás interesantes, entre los que destaca Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, Enchain, BlazBlue Entropy y Disciples Domination, sin embargo, el más interesante será Mario Tennis Fever, el cual irá exclusivamente a través de la Nintendo Switch 2.

Finalmente, para el viernes 13 de febrero se esperan tres estrenos que sin duda ayudarán a que los usuarios se entretengan todo el fin de semana. Rune Factory y High on Life 2 llegarán directamente para la Xbox Series y la PlayStation 5, mientras que Reanimal hará lo propio para ambas consolas, así como para PC y la Nintendo Switch 2.

¿Qué consola ha logrado mayor popularidad en ventas en los últimos meses?

Si bien la Nintendo Switch 2 logró superar las expectativas con la cantidad de ventas que logró en el pasado reciente, la realidad es que, en un balance general, es la PlayStation 5 quien se mantiene como la líder de los últimos años. Por tal motivo, el tercer lugar es para la Xbox Series.