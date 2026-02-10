¿Cuándo y contra quién sería el debut de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana?

¡Es un hecho! En los últimos días se informó que Álvaro Fidalgo consiguió los requisitos necesarios para realizar su cambio de federación, por lo que a partir de ahora tiene todo a su favor para defender los colores de la Selección Mexicana con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este cambio se hizo en medio de su llegada al Real Betis y luego de vivir durante cinco años en México, tiempo necesario para consolidar su cambio de Federación mediante la FIFA. Ante esta situación, aquí conocerás cuándo y contra quién podría hacer su debut en la Selección Nacional.

¿Cuándo haría su debut Álvaro Fidalgo en la Selección Mexicana?

Después de que los trámites para representar a México fueran un completo éxito, ahora Álvaro Fidalgo tendrá que consolidarse en el Real Betis para tener una oportunidad de llegar a la Selección Mexicana, misma que podría llegar el próximo mes ante los duelos de preparación que se avecinan.

Como sabes, el cuadro nacional vivirá dos duelos de preparación más en marzo de este año con miras a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde el cuadro azteca enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y un cuadro representativo de la zona de la UEFA, el cual hasta ahora se desconoce.

Dicho esto, Álvaro Fidalgo podría hacer su debut con la Selección Mexicana nada más y nada menos que frente a las escuadras de Portugal y Bélgica, mismas a las que el equipo del Vasco Aguirre enfrentará el 28 y 31 de marzo después del juego que tendrá contra Islandia con jugadores exclusivos de la Liga BBVA MX.

¿Álvaro Fidalgo estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Si mantiene el nivel que demostró con América en el tricampeonato obtenido, no se descarta que Álvaro Fidalgo logre entrar a la lista definitiva del Vasco Aguirre con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo anterior recordando que el cuadro nacional hará su debut el jueves 11 de junio ante Sudáfrica.