Los brasileños que lograron triunfar con el América

El Club América vuelve a abrir la puerta al talento brasileño, una nacionalidad que ha dejado huella histórica en Coapa y que ha marcado diferencia en momentos decisivos. La llegada del mediocampista sudamericano reactiva una tradición que explica por qué cada refuerzo con pasaporte de Brasil genera expectativa entre la afición azulcrema.

Te puede interesar: Las mentiras que se dijeron de Dourado y André Jardine

Para hablar de brasileños con andar en las águilas, hay que comenzar inevitablemente con Antonio Carlos Santos, considerado por muchos el mejor futbolista de dicha nacionalidad en la historia del club. Su exquisita técnica, liderazgo y visión fueron determinantes en la época dorada de finales de los ochenta, cuando el equipo conquistó el bicampeonato de liga (87-88 y 88-89) y dominó el futbol mexicano.

¿Qué esperar en Liga MX y con Selección en 2026? | El Precopeo del Viernes Botanero

Zague, Falcao, de los más destacados

Otro nombre clave es el de José Alves 'Zague', uno de los cinco máximos goleadores históricos del club. En los 60, el 'Lobo Solitario' fue referencia ofensiva y símbolo de una generación que cimentó la grandeza de la entidad. De esa misma etapa, destaca Arlindo dos Santos, recordado por anotar el primer gol en el Estadio Azteca, un momento icónico para el americanismo.

La lista se complementa con figuras como Moacyr, desequilibrante y veloz por las bandas en los años 60 y Kléber Boas, campeón y líder de goleo en el Apertura 2005, ejemplo del impacto inmediato que puede tener un brasileño en el club.

Brasileños con clase pasaron por el América

Dejaron su sello Dirceu, mediocampista de gran técnica y pausa, y Edu, quienes aportaron calidad y experiencia en su respectiva etapa como jugadores de 'los millonetas'. Como entrenadores, ha habido tres: Jorge Vieira (dos títulos de Liga y dos Campeón de Campeones), Paulo Roberto Falcao y el actual, André Jardine (primer DT tricampeón de Liga en la era de los torneos cortos).

Con este antecedente, la llegada de Dourado no es un hecho aislado, sino la continuación de una tradición en el núcleo americanista.

Te puede interesar: INSÓLITO: La razón por la cual no podría debutar Miguel Borja con Cruz Azul