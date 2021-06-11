Italia aplasta a Turquía en el inicio de la Eurocopa 2020

Italia hizo valer su condición de local y pasó por encima de Turquía para derrotarlo 3-0 y así sumar sus primeros tres puntos en lo que fue el inicio de la Eurocopa 2020.

En duelo celebrado en el Estadio Olímpico de Roma, los italianos hicieron valer su casa y con un ataque basado en velocidad, lograron hacerle daño a una sólida defensa que sucumbió en la segunda parte luego de un maravilloso desempeño en el primer tiempo.

Italia fue el común dominador del partido, teniendo el balón en la mayor parte del tiempo y teniendo las mejores oportunidades ante un rival que no disparó a portería en ninguna ocasión.

Después de un primer tiempo en el que a Italia le costó trabajo abrir el cerrojo de una defensa conformado por grandes defensores como Merih Demiral (Juventus) y Çağlar Söyüncü (Leicester City), la Squadra Azzurra fue un torbellino en el complemento y liquidó las acciones en un lapso de 30 minutos.

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Al 53, Demiral tuvo la mala fortuna de mandar el balón a su propia puerta luego de un centro potente de Berardi; Ciro Inmmobile amplió la ventaja al 65 al aprovechar un rechazo al centro por parte del cancerbero Uğurcan Çakır.

Ya cuando el partido estaba completamente decidido, Lorenzo Insige le puso la cereza al pastel después de aprovechar un error en la salida y colocar el balón al segundo poste con un soberbio disparo.

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Italia lidera el Grupo A de la Eurocopa

Con este triunfo, Italia llega a 3 puntos para llegar al liderato del Grupo A, en donde Turquía ya es el último del sector, a la espera de lo que Suiza y Gales este sábado 12 de junio en punto de las 8:00 horas del centro de México.

El próximo duelo de Italia será el miércoles 16 de junio en punto de las 14.00 horas en donde los dirigidos por Roberto Mancini ya podrían asegurar su boleto a la fase de eliminación directa.

