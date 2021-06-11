Los equipos favoritos para ganar la Eurocopa 2020

La Eurocopa 2020 está a la vuelta de la esquina; el Viejo Continente se detendrá del 11 de junio al 11 de julio en busca de un nuevo monarca. Durante la justa, múltiples selecciones estarán al acecho de la corona que posee Portugal, conjunto campeón en la edición de Francia 2016.

Aquí repasamos a los combinados con mayor probabilidad de luchar por el campeonato del torneo que dará inicio este viernes, con el partido entre los representativos de Turquía e Italia.

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Francia, el gran favorito para ganar la Eurocopa 2020

La actual campeona del mundo es, lejos, la favorita en el certamen continental, con un ataque explosivo encabezado por Kylian Mbappé, del PSG, y Antoine Griezmann, del Barcelona. Además, se suma el regreso de la figura del Real Madrid, Karim Benzema, y la presencia del Jugador Más Valioso de la final de la UEFA Champions League, N’Golo Kante, del Chelsea. El cuadro galo ansía revancha, tras conformarse con el segundo lugar hace cinco años, en casa.

Portugal y Cristiano Ronaldo, los actuales monarcas

El defensor del cetro. La selección lusitana comandada por Cristiano Ronaldo tratará de retener el título que obtuvo en Francia 2016. El 'comandante' lideró a los verde y rojo hasta la final frente a los locales; sin embargo, en dicha instancia, tuvo que salir por lesión y, cuando más necesitaba de sus compañeros, el equipo respondió y lo ayudó a levantar el primer trofeo para la causa lusa. En la que puede ser la última 'Euro' del cinco veces ganador del Balón de Oro, Portugal no parte como un rival fácil; no obstante, comparte el denominado 'grupo de la muerte' con Alemania, España y Hungría.

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La última oportunidad para la gran generación de Bélgica

Con la mejor generación en la historia del futbol belga, los 'Diablos Rojos' que cuentan con estrellas como Kevin De Bruyne, volante del Manchester City, Romelu Lukaku, atacante del Inter de Milan, o Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, aspiran a dejar atrás el mote de 'caballo negro' de los torneos importantes y pretenden convertirse en una realidad, algo que sólo se consumará si se consagran campeones.

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Inglaterra, la selección más cara de la Eurocopa 2020

Talento joven que se recarga, sobre todo, en Marcus Rashford, del Manchester United, Phil Foden, del Manchester City, y Harry Kane, del Tottenham. El ataque del equipo de la rosa ilusiona a todos los aficionados ingleses, deseosos de llegar a su primera final en esta competencia y, de ser posible, agregar una copa al palmarés inaugurado hace 54 años, en su mundial (1966).

Además, contenderán escuadras siempre competitivas como Alemania, España o Italia, por lo que es una garantía que la Eurocopa 2020 no carecerá de altas vibraciones. Pronosticar un campeón y elegir entre las 24 selecciones participantes luce como una misión para valientes.