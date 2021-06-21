La Selección Italiana está rompiendo récords en esta Eurocopa

La Selección Italiana derrotó a su similar de Gales este domingo por marcador de 1-0 para consumar su paso perfecto dentro de la fase de grupos de la Eurocopa y además seguir rompiendo récords impensables.

Además de vencer a los galeses, suizos y turcos en sus tres partidos del sector A, la “Azzurra” acumula 11 victorias en fila, entre amistosos y encuentros oficiales, lo que la está convirtiendo en una de las candidatas para trascender en este certamen de la UEFA.

Lo más impresionante es que en este lapso, Italia ni siquiera ha recibido ningún gol en contra, haciendo valer su historia como uno de los mejores equipos para defender. Mientras ya lleva 32 goles a favor en dicho periodo.

Este logro ha sido en gran medida por la solvencia que ha tenido el portero Gianluigi Donnarumma, quien ya cuenta con 874 minutos sin permitir ningún tanto en su meta.

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Récord histórico

La Selección Italiana que dirige el técnico Roberto Mancini también registra 30 partidos invicta, con un saldo de 25 victorias y 5 empates. Con esto, ya igualan el récord propio que ostentaba el conjunto comandado por el legendario Vittorio Pozzo en los años 30, ganador de dos Copas del Mundo.

Incluso, este impecable grupo de futbolistas italianos pueden buscar el récord mundial de 35 juegos invictos, que comparten Brasil y España. Aunque para conseguirlo tendría que seguir avanzando en la fase final de la Eurocopa.

Italia ahora tendrá que salir de la sede de Roma, donde disputó sus tres partidos de grupos, para medirse en el mítico estadio de Wembley en Londres, al segundo lugar del sector C que estará entre Ucrania o Austria, el próximo 26 de junio.

Aquí, los dirigidos por Mancini tendrán que poner a prueba todos estos récords y marcas, ya que es un partido de vida o muerte, donde las estadísticas no juegan cuando rueden el balón.