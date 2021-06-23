Los clasificados a los octavos de final de la Eurocopa 2020

La Selección de Inglaterra y su similar de Croacia lograron su clasificación para la etapa de octavos de final de la Eurocopa 2020, el cuadro de la rosa quedó en primer lugar del grupo D, en segundo los croatas.

El combinado inglés culminó la fase de grupos con siete unidades, mientras que Croacia consiguió la segunda plaza, luego de alcanzar cuatro puntos y superar a la República Checa, selección que acumula las mismas unidades pero por la diferencia de goles a favor se quedó el tercero.

El último equipo de ese sector fue Escocia que solo logró una unidad en el certamen más importante a nivel de selecciones nacionales en el continente europea.

Con el cierre de la actividad en la fase de grupos en este sector en la etapa de octavos de final se enfrentará en octavos de final al segundo clasificado del grupo F (Francia, Alemania, Portugal o Hungría), el martes 29 de junio en el estadio mítico de Wembley.

Croacia, al que quede segundo del grupo E (Suecia, Eslovaquia, España o Polonia) el lunes 28 de junio en la ciudad de Copenhague.

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Octavos de final al momento de la Eurocopa 2020

Sábado 26 de junio en Amsterdam | Gales vs Dinamarca

Sábado 26 de junio en Londres | Italia vs Austria

Domingo 27 de junio en Budapest | Paises Bajos vs Tercer lugar de Grupo D

Domingo 27 de junio en Copenhague | Bélgica vs Tercero Grupo A, D, E o F.

Lunes 28 de junio en Croacia vs Segundo del Grupo E

Lunes 28 de junio en Bucarest 1º del Grupo F vs. 3º del Grupo A/B o C

Martes 29 de Junio en Wembley | Inglaterra vs. 2º del Grupo F

Martes 29 de Junio en | Glasgow 1º del Grupo E vs. 3º del Grupo A/B/C o D

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