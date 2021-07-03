Inglaterra avanza a Semifinales de la Eurocopa tras 25 años de espera

Inglaterra puso fin al sueño de Ucrania en la Euro 2020. El Estadio Olímpico de Roma recibió su último juego de la competencia y fue testigo de un conjunto que venció con autoridad 4-0 a la escuadra dirigida por Andriy Shevchenko.

Los ingleses llegan a la instancia de los cuatro mejores junto a Italia, España y Dinamarca, y se colocan como uno de los favoritos, pues las próximas rondas del torneo se jugarán en el Estadio de Wembley, casa del cuadro de los Tres Leones.

Desde el primer tiempo Harry Kane se hizo presente. El delantero del Tottenham abrió el marcador al minuto 4 luego de recibir un pase filtrado y definió ante la salida del guardameta, Bushchán.





|Alessandra Tarantino / POOL/EFE

El segundo tiempo no cambió. De nueva cuenta, el equipo de Gareth Southgate marcó en los primeros instantes. Harry Maguire aumentó la ventaja al 46’ con un remate de cabeza y la esperanza de Ucrania comenzó a esfumarse, pues poco después Kane hizo el 3-0 al 50’.

Finalmente, Jordan Henderson liquidó el encuentro al minuto 63. El mediocampista del Liverpool mandó el balón al fondo tras un remate de cabeza luego de un tiro de esquina, colocando el 4-0 definitivo.

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Inglaterra vuelve a Semifinales de la Euro tras 25 años de espera

La Selección de Inglaterra está de regreso. Luego de 25 años, el equipo de la rosa volverá a jugar las Semifinales de la Eurocopa, pues la última ocasión que lo hicieron, fue en 1996, edición en la que fueron locales y quedaron eliminados por Alemania en la instancia de penales.

Ahora, los dirigidos por Gareth Southgate pueden buscar revancha. Un intento más de coronarse ante su gente debido a que la istancia de Semifinales y la Gran Final de la Euro 2020, tendrán como sede el mítico Estadio de Wembley.

En la siguiente instancia de la competencia, Inglaterra se medirá ante Dimanarca, selección que dejó en el camino a República Checa. Por otro lado, España e Italia definirán al otro finalista del certamen de la UEFA.

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