Ucrania vs Inglaterra cobertura en vivo | Eurocopa 2020

México. Las selecciones de Ucrania e Inglaterra disputan su pase a semifinales de la Eurocopa 2020 en el Estadio Olímpico de Roma.

El sueño de Inglaterra de conquistar la primera Eurocopa de su historia y poner fin a 55 años de sequía de títulos choca con la selección de Ucrania, que entrenada por Andriy Shevchenko vuelve a disputar un cuarto de final de un gran torneo internacional quince años después.

Por primera vez en esta Eurocopa Inglaterra jugará lejos de Wembley. Lo hará en Roma sin poder contar con el apoyo en las gradas de sus aficionados, pues la UEFA y las reglas italianas anticoronavirus han prohibido su acceso al estadio Olímpico para limitar el riesgo de contagio, ante el importante crecimiento de casos de variante delta del COVID en el Reino Unido.

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Inglaterra viene de eliminar a los germanos y por fin vuelven a verse con posibilidades de levantar un título, 55 años después.

El equipo de Southgate se enfrentará con una Ucrania que vio cambiar por completo su Eurocopa en el espacio de una tarde. A un paso de ser eliminada como peor tercera, logró entrar en la fase de eliminación directa "gracias" a España, que aplastó 5-0 a Eslovaquia y le eliminó del torneo.

Entrenada por Andry Shevchenko, que estaba en el campo la última vez que Ucrania llegó tan lejos en un gran torneo internacional, cuando cayó 0-3 ante Alemania en el Mundial de 2006, la selección ucraniana cuenta con técnica, fuerza física y la serenidad de no tener nada que perder.

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Ucrania llega a la cita del Olímpico tras eliminar a Suecia con un gol en el último minuto de la prórroga firmado por Artem Dovbyk, pero en cuartos de final no podrá contar con Artem Besedin, quien sufrió una fractura de fémur y una lesión de ligamentos por una dura falta sufrida por Marcus Danielson.

Alineaciones probables:



Inglaterra: Pickford; Shaw, Stones, Maguire, Walker; Rice, Phillips, Grealish; Sterling, Kane y Foden.

Ucrania: Buschchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Malinovskyi, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk.