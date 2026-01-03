Ex boxeador Jorge Linares, celebra detención de Nicolás Maduro en su natal Venezuela

Durante la madrugada del sábado 3 de diciembre, el gobierno de los Estados Unidos realizó un movimiento militar estratégico sobre la capital de Venezuela, y en Caracas fue detenido Nicolás Maduro junto a su esposa, noticia que le ha dado la vuelta a mundo y que en el deporte ha tenido la reacción del ex boxeador campeón del mundo Jorge Linares.

Jorge Linares, señalado como uno de los más grandes boxeadores en la historia de Venezuela al haber sido campeón mundial en tres diferentes categorías, apenas se dio a conocer esta pesquisa en Venezuela, lanzó una historia en su cuenta de Instagram.

Sin decir mucho, Jorge Linares sacó una imagen de un rostro con la bandera de Venezuela pintada en la piel, con el texto: El tiempo de Dios es perfecto, todo esto en el contexto de la detención de Maduro.

Jorge Linares, se había pronunciado en el pasado sobre la situación en Venezuela

Hace unos años, cuando Venezuela estabajo bajo la dictadura, se pronunció sobre el anhelo de ver a su país libre y aunque avisó que no quería hablar mucho de políticia, no dejó de mostrar su frustación al saber que inclusive no podía ir a Venezuela de vacaciones por miedo y la desesperación por ver el día a día de familiares y amigos, por lo que sin duda ahora es un momenro de felicidad para el peleador que radicó muchos años en Japón y ahora en Estados Unidos, dejando su país como miles de venezolanos.

"A mí me encantaría siempre estar allá, un mes o dos meses de vacaciones, pero ésa es la situación y no hay que echarle la culpa a nadie. Venezuela para mí es todo, allá está toda mi familia, ojalá que las cosas cambien y Dios dé la bendición de volver a ser la Venezuela que era antes. Pero si no voy a Venezuela es por la situación que se vive y cuando voy lo hago con precaución, pero nunca dejo atrás a mi país", acotó a la gencia EFE en 2016 Linares cuando su carrera estaba en apogeo, año en el que además fue campeón en peso ligero.

Jorge Linares tuvo su última pelea en 2023 perdiendo por nocaut ante Jack Caterrall, dejando su hoja de trabajo en 47 peleas con 29 nocauts, además de nueve derrotas con seis nocauts y títulos del mundo en pluma, superpluma y peso ligero.