Divisón de los supermedianos en el boxeo: Jaime Munguía estaría en camino a un campeonato del mundo

El peleador mexicano Jaime Munguía podría estar en camino a un nuevo campeonato mundial en su carrera, al emerger como posible contendiente al título de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo, por lo que vendrían días o semanas de conversaciones y negociaciones para enfrentar a un peligroso cubano como lo es Osleys Iglesias.

Para entrar en contexto, todo nace del retiro de Terence Crawford, ex campeón indiscutido de los supermedianos quien deja vacante los cuatro campeonatos, el de la Organización Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, que en este caso ya tiene dueño y es el mexicano Armando Reséndiz , además del cetro del Consejo Mundial de Boxeo y finalmente del la FIB.

Es precismente con el de la FIB, con el que el organismo ordenó a Osleys Iglesias y Canelo Álvarez entrar en conversaciones para disputar el título vacante al ser los mejores clasificados y como era de esperarse, el cubano aceptó negociar sobre esa pelea, pero THE RING MAGAZINE acota que con Canelo expresó no estar disponible por la operación de codo.

Y es que en diciembre, EDDY REYNOSO DIJO A BOX AZTECA que en mayo descansarían para recuperarse totalmente de esa operación y tratarían de enfrentar en septiembre a Crawford en la revancha, lo cual no será viable ante el retiro del BUD quien además ya tiene planes muy claros para este 2026 y son lejos de los cuadriláteros.

Jaime Munguía, el posible rival de Osleys Iglesias

En seguimiento al destino de este campeonato aparece como siguiente peleador en el ranking de la FIB, Jaime Munguía, por lo que el equipo de Iglesias ha expresado que están esperando la notificación al equipo del tijuanense y aguardar sobre una postura y lo que podría venir después.

Camille Stephan, quien dirige el rumbo de Iglesias a través de la promotora Eye of the Tiger explicó a The Ring cómo luce el panorama y surgió el nombre de Munguía.

"Me parece que la IBF entiende que este es un proceso que debe agilizarse. Nos gustaría que Osleys subiera al ring a pelear lo más rápido posible. Le dieron tres días a Canelo y obtuvieron la respuesta. Con suerte, saldrá otra carta dirigida a Munguía", acotó el promotor.

Eddy Reynoso también había dicho a Box Azteca que en el caso de Munguía, las conversaciones con ZANFER apuntaban a una pelea importante para reanudar su carrera, pero sin tener aún presente todo este movimiento, los planes podrían apuntar al cubano y esta pelea titular.