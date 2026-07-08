Ex jugador de Cruz Azul sufre tremenda decepción en Mundial 2026

Luis Amaranto Perea sufrió como un niño la eliminación de Selección Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a manos de Suiza. El ex futbolista de Cruz Azul es parte del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo y vivió al filo de la butaca el partido entre los suyos ante los helvéticos.

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Ni Luis Díaz, ni James Rodríguez, ni Juan Fernando Quintero pudieron contra la maquinaria suiza que se plantó de manera perfecta en la cancha de Vancouver. Lamentablemente para su causa, se fueron sin gol en poco más de 120 minutos ante los europeos y desde el manchón penal fallaron en dos ocasiones cortesía de Davinsón Sánchez y Juan Camilo Hernández.

Cabe recordar que, Perea fue parte de la Máquina Celeste que cayó en el Torneo Clausura 2013 de manera increíble frente a las Águilas del América. De hecho, el defensa colombiano siguió en el cuadro mexicano hasta 2015 y se retiró unos meses después, fue hasta 2018 cuando empezó su camino como entrenador en las fuerzas básicas del Atlético de Madrid.

Cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio 2026

Francia vs Marruecos

14:00 CDMX (16:00 ET) – Estadio Boston (Gillette Stadium)

Viernes 10 de julio 2026

España vs Bélgica

13:00 CDMX (15:00 ET / 12:00 PT) – Estadio Los Ángeles

Sábado 11 de julio 2026

Noruega vs Inglaterra

15:00 CDMX (17:00 ET) – Estadio Miami

Argentina vs (Suiza o Colombia)

19:00 CDMX (21:00 ET) – Estadio Kansas City

Francia vs Marruecos por TV Azteca Deportes

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