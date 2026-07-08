Cuánto vale Camilo Vargas, el portero de Atlas que quedó eliminado ante Suiza

La selección de Colombia se despidió de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ este martes 7 de julio tras caer ante Suiza en los Octavos de Final. El encuentro terminó 0-0 después de los 120 minutos y la clasificación se definió desde el punto penal. Entre los protagonistas estuvo Camilo Vargas, portero de Atlas de la Liga BBVA MX.

El guardameta del Atlas de Guadalajara fue clave durante el Mudnial. A sus 37 años, el colombiano mantuvo su lugar en el once de Néstor Lorenzo durante todo el torneo. De acuerdo con su valor de mercado, Camilo Vargas está tasado actualmente en 450 mil euros, mientras continúa vinculado al conjunto rojinegro.

Camilo Vargas es uno de los mejores porteros de Sudamérica, luego de que su Selección clasificara al Mundial 2026|@kmilov12

Camilo Vargas y su valor de mercado en Atlas

Camilo Vargas, valuado en 9 millones de pesos actualmente, llegó al Atlas en julio de 2019 y desde entonces se consolidó como una de las piezas más importantes del club. Su contrato con la institución de Guadalajara tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que refleja la confianza que mantiene la directiva en el experimentado portero.

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Durante la Copa del Mundo, el portero también se adueñó de la titularidad en la selección colombiana. A lo largo del torneo mostró regularidad y apenas recibió un gol en la fase de grupos, cuando Colombia derrotó 3-1 a Uzbekistán en el debut.

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Los números de Camilo Vargas en el Mundial 2026

El recorrido de Colombia terminó en Vancouver. Tras eliminar a Ghana en los Dieciseisavos de Final, el conjunto sudamericano igualó sin goles frente a Suiza y finalmente quedó fuera del torneo en la tanda de penales. Camilo Vargas se fue con apenas un gol en contra del torneo.

Los resultados de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Uzbekistán 1-3 Colombia — Jornada 1.

Colombia 1-0 RD Congo — Jornada 2.

Colombia 0-0 Portugal — Jornada 3.

Colombia 1-0 Ghana — 16avos de Final.

Suiza 0 (4)-0 (3) Colombia — Octavos de Final.

Con la eliminación, Camilo Vargas también puso fin a su participación en el Mundial. Ahora regresará a la disciplina del Atlas para preparar el Apertura 2026, después de completar un torneo en el que fue el portero titular de Colombia y uno de los jugadores de la Liga MX con mayor protagonismo en la competencia.

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