Ex jugador de Pumas y Chivas es nuevo REFUERZO de Cruz Azul

Alan Mozo está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de la Máquina Celeste de la Cruz Azul. El canterano de los Pumas de la UNAM se unirá a las filas del cuadro capitalino en busca de apuntalar la zona defensiva del club dirigido por Joel Huiqui. El jugador de 29 años interrumpirá su cesión en el Club de Futbol Pachuca y se reportrá en el campamento del actual campeón tras el acuerdo entre las Chivas del Guadalajara y Cruz Azul.

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De acuerdo a información del periodista César Luis Merlo, la operación es un hecho y Mozo reportará inmediatamente con su nuevo equipo. De oficializarse este movimiento, el lateral mexicano se unirá a una lista muy selecta en la que portó tres de las camisetas más importantes del futbol mexicano tras su paso por los Pumas de la UNAM y el 'Rebaño Sagrado'. Carlos Hermosillo, Francisco Palencia, Luis García, Uriel Antuna entre otros han hecho esa proeza.

Jornada 6 del Apertura 2026 al momento

Viernes 28 de agosto



Necaxa 1-3 Cruz Azul

Atlante 1-1 León

Tijuana 2-0 Pumas

Sábado 29 de agosto



Atlas 1-3 Querétaro — 17:00

Pachuca 1-1 Chivas — 17:00

América 2-0 Puebla — 19:05

Santos vs Tigres — 21:10

Domingo 30 de agosto



Toluca vs Juárez — 18:00

Monterrey vs Atlético San Luis — 20:10

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