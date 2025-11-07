Selección de Colombia presenta comercial mundialista con James Rodríguez y Camilo Vargas como estrellas

El Mundial de México junto a Estados Unidos y Canadá del 2026, está despertando la pasión en las diferentes selecciones, y una de las más importantes de Sudamérica, que es Colombia, ha revelado su comercial rumbo a esta justa mundialista que comienza el 11 de junio.

El comercial es encabezado por las estrellas del equipo, pero en donde destacan también James Rodríguez, aún jugador del León de Liga MX, y el que es para muchos el mejor portero en el balompié mexicano como lo es el rojinegro Camilo Vargas.

Todo el comercial, apunta a la Copa del Mundo, donde Colombia ya está plenamente calificada y tiene un nivel que impresiona y que de acuerdo a los aficionados ilusiona mucho más que en Brasil 2014.

Es tanta la la ilusión que el eje de este comercial es la magia que cada jugador puede hacer y es ahí en donde Camilo Vargas tiene una aparición divertida, y es que el portero bicampeón con Atlas años atrás, se multiplica en el arco en casi 10 ocasiones tapando toda la meta, simulando precisamente que el bajo los tres palos, cubre todo.

Camilo Vargas, ahí invita a jugar un 'mundialito de penales', mostrando plena seguridad, para darle paso a muchas otras figuras del equipo Colombiano, cerrando con James Rodríguez que es por mucho la máxima estrella y pilar de esta selección, quien cierra con la frase, "esto está muy bacano", que significa que "está muy bueno" de acuerd al uso en la expresión de los colombianos.

Los próximos partidos de Colombia en la Fecha FIFA de noviembre

El conjunto de Colombia, que recientemente derrotó a México en un amistoso en octubre, se enfrentará este próximo sábado 15 de noviembre ante Nueva Zelanda en el Chase Stadium de Fort Lauderdale y su último compromiso del año 2025 en el que amarraron prematuramente su bolero al Mundial, será el martes 18 frente al equipo de Australia en el estadio Citi Field de Nueva York.

Los aprtidos ante estos sinodales, es pensando en que en el Mundial le pudiera tocar un rival de esa región.