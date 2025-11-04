Este equipo de la Liga BBVA MX ya rechazó el fichaje de James Rodríguez: se quedará sin club pronto

James Rodríguez tiene un pie y medio afuera del Club León y las posibilidades de seguir en Guanajuato más allá del 31 de diciembre de 2025 son prácticamente nulas . En este contexto, el agente del jugador ya ha comenzado a buscarle un nuevo equipo y su objetivo estaría dentro de la Liga BBVA MX y, posiblemente, la MLS. Sin embargo, un poderoso equipo mexicano decidió desistir de los servicios del mediocampista colombiano.

El Club América rechaza los servicios de James Rodríguez

Fuentes locales confirman que James Rodríguez fue rechazado por el Club América, equipo al que fue vinculado recientemente. Resulta que tanto la directiva como el cuerpo técnico no contemplan la llegada del ex Real Madrid y buscarán priorizar lo económico y, también, deportivo durante el próximo mercado de fichajes. Por otro lado, Ignacio Ambriz ya está buscando nuevos jugadores para armar un nuevo León de cara al 2026 .

Cabe destacar que contratar a James es una operación sumamente costosa. Si bien es cierto que su contrato finaliza en diciembre y podría llegar como agente libre, su salario ronda los 5 millones de dólares y el colombiano no tiene intenciones de reducir considerablemente sus ingresos. Además, con 34 años de edad, el nivel de Rodríguez se ha visto en declive, por lo que desde Coapa creen que es una apuesta muy arriesgada.

James Rodríguez podría jugar en un equipo regiomontano en 2026

Si bien es cierto que las Águilas desestimaron la llegada de James, diversos reportes aseguran que Tigres está sumamente interesado en fichar al colombiano como agente libre pensando en el Clausura 2026. El oriundo de Cúcuta habría sido ofrecido al equipo regiomontano, el cual respondió de forma positiva e incluso ya habrían preguntado condiciones para conocer las pretensiones del futbolista.

América buscará reforzar su centro del campo

La directiva azulcrema y Jardine creen que el equipo necesita sumar jugadores de jerarquía en la medular. Uno de los nombres que más interesan en Coapa es el de Agustín Palavecino, mediocampista argentino que hoy juega para Necaxa. Anteriormente, Guido Rodríguez también fue una opción, pero en estos momentos corre por detrás de las demás posibilidades.