Técnico subcampeón de la Liga BBVA MX podría llegar a un gigante del futbol brasileño

Botafogo se encuentra en pleno proceso de reestructuración rumbo a la temporada 2026, luego de un cierre de año marcado por movimientos inesperados en su cuerpo técnico. Tras un 2024 histórico, en el que el club conquistó la primera Copa Libertadores de su historia, el 2025 presentó un desarrollo irregular que terminó con una remontada en el tramo final, aunque sin la estabilidad deseada en el banquillo.

La salida de Davide Ancelotti, quien había asumido la dirección técnica a mediados de 2025, respondió a una situación poco habitual. La directiva tomó la decisión de prescindir del preparador físico Luca Guerra debido a la elevada cantidad de lesiones sufridas durante la temporada, medida que generó un desacuerdo profundo con el entrenador y derivó en su desvinculación.

Ante esta situación, la dirigencia encabezada por John Textor salió al mercado en busca de un nuevo proyecto deportivo. Entre los nombres que surgieron de distintos reportes de medios brasileños, fue el de Martín Anselmi, técnico argentino que actualmente se encuentra libre y que cuenta con un paso reciente por la Liga BBVA MX, además de una breve experiencia en el futbol europeo.

La trayectoria de Anselmi

Inició su carrera como entrenador en Unión La Calera de Chile y alcanzó reconocimiento continental en Independiente del Valle, donde obtuvo cuatro títulos en un año y medio, incluida la Copa Sudamericana 2022. Posteriormente dirigió a Cruz Azul antes de dar el salto a Europa.

Anselmi dejó a Cruz Azul en enero de 2025 para dirigir al Porto de Portugal, en una salida que generó atención debido a que el proyecto en México atravesaba un buen momento. Su etapa en el club portugués fue corta y compleja, ya que tras el Mundial de Clubes el equipo no logró superar la fase de grupos en un sector compartido con Palmeiras, Inter de Miami y Al-Ahly. En total, el entrenador dirigió 21 partidos antes de cerrar su ciclo y quedar disponible.

El perfil del técnico argentino encaja con lo que busca Botafogo para encarar el 2026

Su conocimiento del futbol sudamericano, sumado a una propuesta táctica moderna y a su experiencia previa como asistente en Internacional de Porto Alegre, lo colocan como una opción atractiva para la directiva carioca. No es la primera vez que su nombre aparece en el radar del club, ya que anteriormente fue considerado como alternativa cuando la institución intentó fichar a André Jardine.

De concretarse, el arribo de Anselmi representaría su regreso al continente americano tras su paso por Portugal y el inicio de una nueva etapa para Botafogo, que busca estabilidad y un proyecto competitivo para afrontar los desafíos del próximo año. Por ahora, el técnico argentino se perfila como uno de los candidatos con mayor fuerza para tomar las riendas de uno de los clubes más importantes del futbol brasileño.

