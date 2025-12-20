ÚLTIMA HORA: Cruz Azul presenta a su nuevo refuerzo para el Clausura 2026

Cruz Azul Femenil continúa reforzando su proyecto de cara al torneo Clausura 2026 y lo hace con una apuesta clara por el talento joven. La directiva celeste avanza con determinación en el mercado de fichajes, con el objetivo de dar continuidad al buen momento que vivió el equipo en el torneo anterior, donde alcanzó unas históricas semifinales de la Liga MX Femenil.

En ese proceso de reestructuración, el club tuvo que afrontar salidas importantes, Clarissa Kirsch-Downs, Solange Lemos, Rocío Martínez y Deneisha Blackwood dejaron vacantes relevantes en el mediocampo y la delantera, lo que obligó a tomar decisiones precisas para mantener la competitividad.

María Cristina Montaño aparece como una respuesta estratégica en las aspiraciones del club

La mediocampista llega oficialmente a Cruz Azul Femenil como el cuarto refuerzo del equipo para el Clausura 2026, procedente de Mazatlán FC, club donde se formó y debutó profesionalmente, Montaño se integra a La Máquina en condición de agente libre, tras concluir su vínculo con las Cañoneras. Además, vivirá una etapa especial al estrenar sede con el equipo, que a partir de este torneo jugará como local en el Estadio Centenario de Cuernavaca, Morelos.

Antes de su llegada, Cruz Azul ya había anunciado a tres incorporaciones: Mía León, mediocampista peruana con experiencia internacional; Araceli Torres, lateral derecha con trayectoria y títulos en la Liga MX; y Karol Arcanjo, defensora central brasileña de amplio palmarés. Todas ellas se suman al proyecto encabezado por Diego Testas.

¿Quién es María Cristina Montaño?

Originaria de Mazatlán, Sinaloa, María Cristina Montaño cumplió 18 años el mismo día de su presentación oficial, el pasado 20 de diciembre. Su vínculo con el futbol comenzó desde muy temprana edad, ya que empezó a jugar a los cuatro años y desarrolló toda su formación en las Fuerzas Básicas de Mazatlán FC. Debutó profesionalmente a los 16 años y, en cinco torneos de Liga MX Femenil, acumuló 65 partidos, con cuatro goles y una asistencia.

Su rendimiento la llevó a integrarse a los procesos de la Selección Mexicana Sub-17 y actualmente forma parte del combinado Sub-20, lo que confirma su proyección a nivel nacional e internacional.

Dentro del campo, Montaño destaca por su inteligencia táctica y su lectura de juego, es una mediocampista con buen control de balón, conducción limpia y precisión en el pase, cualidades que le permiten conectar líneas y facilitar la transición entre defensa y ataque. Puede desempeñarse como contención, aportando equilibrio y recuperación, o como interior, involucrándose en la creación de juego y en la generación de opciones ofensivas.

