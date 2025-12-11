¡Exclusivo! Ángel Correa emociona hasta las lágrimas con este mensaje por la final del Apertura 2025

Con horarios confirmados, Tigres de la UANL y Deportivo Toluca se enfrentan en la Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. En ese marco, la gran figura que tiene el equipo regiomontano es Ángel Correa, quien habló en exclusiva con TV Azteca Deportes y dejó unas palabras que emocionan hasta las lágrimas.

También con árbitros confirmados, Tigres recibe a Toluca en el volcán y será la primera final del mediapunta argentino en el equipo mexicano. Y mientras los fanáticos esperan que brinde su mejor versión, el futbolista de 30 años conmovió a todos contando cuál es su ‘cábala’ antes de ingresar a jugar un partido de futbol. ¡Emociona hasta las lágrimas!

|MEXSPORT

“¿Alguna cábala en especial para la final? No, nada, bueno, como tengo a mi mamá y a mi papá en el cielo, siempre trato en los partidos importantes decirles que me acompañen, que me den fuerza y nada más, solo eso. Y pedirle a ella que en este momento tan especial esté conmigo en todo momento y que salga todo bien”, expresó Ángel Correa en diálogo con TV Azteca.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de Ángel Correa desde su llegada a Tigres de la UANL

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, los números del argentino de 30 años en Los Felinos son los siguientes:

Partidos jugados: 25

Encuentros disputados como titular: 24

Goles convertidos: 14

Asistencias aportadas: 4

Tarjetas recibidas: 4 amarillas y ninguna roja

|MEXSPORT

Los detalles del partido entre Tigres y Toluca por la Gran Final

El partido entre Tigres y Toluca válido por la ida de la Gran Final se jugará este jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas (CDMX) en el Estadio Universitario (el Volcán), con transmisión de TV Azteca.

En tanto, el duelo de revancha se dará el próximo domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez (la Bombonera). Este duelo también serán transmitido por TV Azteca Deportes, con los relatos de Christian Martinoli y todo su equipo.

