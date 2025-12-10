Jorge Sánchez usa unos tachones de ensueño: muy pocas personas podrían tenerlos y es por este motivo

No se pudo. El golazo de otro planeta de Jorge Sánchez no alcanzó. Cruz Azul perdió 2-1 ante Flamengo y se quedó sin el Derbi de las Américas y sin poder jugar ante el Paris Saint-Germain por la Copa Intercontinental de la FIFA 2025. Sin embargo, nadie olvidará el golazo del defensa de 28 años –que tiene tachones nuevos– ante los brasileños.

En primera instancia todo se hizo cuesta arriba para los de Nicolás Larcamón porque Gonzalo Piovi –de buen sueldo– le dio un gol en bandeja a Giorgian de Arrascaeta. Sin embargo, sobre el final de la primera mitad apareció Sánchez Ramos con un golazo infernal para establecer el 1-1 parcial. Los fanáticos de los tacos se quedaron mirando el nuevo modelo que lucía.

Jorge Sánchez y una volea espectacular para igualar el partido ante Flamengo en Catar.#FIFAIntercontinentalCupEnDSPORTS pic.twitter.com/DBEEOnAnH1 — DSPORTS (@DSports) December 10, 2025

Los nuevos tachones de Jorge Sánchez no son para cualquiera

Resulta que, en el golazo ante Flamengo, Jorge Sánchez estaba utilizando sus nuevos tachones Puma Future 9 de color Glowing Red, White, Black y Silver, según la denominación oficial de la marca del felino. En ese contexto, lo cierto es que todavía no están en venta en México, razón por la cual muy pocas personas podrían tenerlos en la actualidad.

Los detalles de los tacos de Jorge Sánchez Ramos

“El futbol ha perdido su flujo. Estamos trayendo de vuelta la pasión por el hermoso juego, una película, un momento, una celebración a la vez. Presentamos el nuevo Future 9”, dice la página oficial de la marca para promocionar este calzado. Además, en México no están disponibles pero en Europa valen 265 euros (5,600 pesos aproximadamente).

Entre las distintas características, la marca destaca el empeine Fuzionfit, que combina un forro suave con un tejido técnico de múltiples texturas. La marca asegura que las telas Fuzionpods y Pwrtape logran un ajuste que “se adapta como una segunda piel, manteniendo la sujeción sin limitar el movimiento”.

“Con su disposición de tacos circulares y composición de doble densidad, la suela Flexgility está diseñada para ofrecer un movimiento ágil de 360 grados que mantiene a la oposición en vilo”, agrega la compañía. También destaca a la capa de malla rediseñada con zonas de agarre 3D y un acabado GripControl Pro. Evidentemente, a Jorge Sánchez le sirvieron.