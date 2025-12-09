OFICIAL: ellos serán los árbitros para la final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres

Toluca y Tigres serán los protagonistas de un verdadero choque de titanes dentro de la Liga BBVA MX. Escarlatas y Felinos se medirán en la final del Apertura 2025 , equipos que han demostrado ser los mejores del torneo a lo largo de la fase regular y, ahora, lo demostraron durante la Liguilla. A falta de pocos días para la primera final, ya se dieron a conocer las designaciones arbitrales para estos dos importantes partidos.

Los árbitros que impartirán justicia en la final del Apertura 2025

Marco Antonio Ortiz, conocido como el “Gato” Ortiz, será el encargado de impartir justicia en el juego de ida, por lo que será su tercera participación en la Fase Final después de arbitrar en el Play In y en Cuartos de Final. Mientras que por el otro lado, César Ramos Palazuelos estará al mando de las decisiones en el partido de vuelta, siendo este su segundo encuentro dentro de la Fiesta Grande del torneo mexicano corriente.

De acuerdo a la información publicada por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el “Gato” ya aparece como oficial en la página de la Comisión de Árbitros. Si bien es cierto que Ramos Palazuelos no fue confirmado por el máximo organismo rector del futbol mexicano, reportes indican que él es el elegido para dirigir en el partido definitorio que se jugará en el Estadio Nemesio Diez.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuándo se jugará la final del Apertura 2025?

El juego de ida entre Toluca y Tigres está programado para llevarse a cabo el día jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas (centro de México) en el Estadio Universitario. Por otra parte, el duelo de vuelta se jugará el día domingo 14 a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. Ambos compromisos serán transmitidos por TV Azteca Deportes, con los relatos de Christian Martinoli y todo su equipo.

El historial entre Toluca y Tigres en partidos decisivos

Tigres y Toluca se vieron las caras en siete ocasiones si hablamos de partidos de eliminación directa. Sin embargo, el historial tiene un claro favorito: los Felinos. El conjunto universitario se impuso en seis oportunidades ante el cuadro escarlata, que apenas pudo ganar un mano a mano contra los auriazules. Pese al historial en contra, los Diablos Rojos parten como favoritos a ser campeones del Apertura 2025.