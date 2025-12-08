OFICIAL: Horarios definidos para la Gran Final del Apertura 2025

Han quedado definidos los horarios para la Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Luego de la instancia de semifinales, Toluca y Tigres van a protagonizar una serie inédita por el campeonato del futbol mexicano.

Durante la antesala de la Final, los Tigres dirigidos por Guido Pizarro eliminaron a Cruz Azul por marcador global de 2-2. A pesar del empate, la escuadra de la UANL se hizo del boleto a la siguiente ronda debido a la posición en la tabla general, pues los Universitarios fueron segundo y el conjunto de La Noria tercero.

Del otro lado, los 'Diablos Rojos' comandados por Antonio Mohamed derrotaron a Monterrey por marcador global de 3-3. Terminando como líderes del Apertura 2025, Toluca obtuvo el pase a la Final.

Horarios para la Final del Apertura 2025

El juego de ida entre Tigres y Toluca se va a disputar en el Estadio Universitario. El primer partido de la serie será este jueves 11 de diciembre en punto de las 20:00 horas. Posteriormente, la vuelta se va a definir el domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez a las 19:00 horas.