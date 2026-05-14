Exfigura del América REVIENTA a DT por dejarlo fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM: “No sabes un carajo”

El delantero colombiano Roger Martínez estalló en redes sociales luego de no aparecer en la prelista de 55 jugadores de la Selección Colombia par la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT.

Horas después de que el técnico Néstor Lorenzo, revelara la convocatoria preliminar, el atacante del Al-Taawoun FC publicó un contundente mensaje en sus historias de Instagram, donde cuestionó directamente las decisiones del entrenador y defendió su rendimiento en la Saudi Pro League.

“Increíble. El segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano, 23 en 30 partidos y quedan 2 fechas peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo. Siempre que tuve la oportunidad nunca me c***, aun sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo. Más de lo mismo, pero ahí”.

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Los números respaldan el reclamo de Roger Martínez

La molestia del exjugador del Club América tiene respaldo en sus estadísticas durante la temporada 2025/26 en Arabia Saudita. Roger Martínez suma 23 goles en 30 partidos disputados, manteniendo un promedio de 0.73 anotaciones por encuentro, números que lo colocan entre los máximos goleadores de la Liga de Arabia Saudita.

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El colombiano pelea en la tabla de goleo con figuras internacionales como Cristiano Ronaldo, Ivan Toney y el mexicano, Julián Quiñones. Pese a su momento goleador, el atacante no fue considerado dentro de los delanteros elegidos por Lorenzo para la prelista mundialista, situación que detonó su fuerte reacción en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre los criterios de convocatoria en la Selección Colombia.