OFICIAL: Ningún equipo de la Liga BBVA MX podrá usar el Estadio Banorte hasta esta fecha

El histórico Estadio Banorte ya fue entregado oficialmente a la FIFA tras 18 meses de intensos trabajos de remodelación, convirtiéndose en el primer estadio del mundo en albergar tres Copas Mundiales de la FIFA

La entrega se realizó este miércoles de manera satisfactoria tras el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, en el empate 2-2 entre Cruz Azul y Chivas, marcando el inicio de una nueva etapa para el recinto que será sede de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT el próximo 11 de junio, cuando la Selección Nacional enfrente a Sudáfrica.

A través de las redes sociales, la administración del estadio, se informó que, a partir de este momento, toda la operación y comunicación del inmueble quedará bajo control de FIFA y sus plataformas oficiales durante el torneo mundialista.

En el mismo informe también se detalló que las obras de remodelación incluyeron la modernización total de la cancha con un sistema híbrido de pasto natural, tecnología de succión de agua e inyección de aire. Además, se construyeron nuevas zonas de hospitalidad y espacios de convivencia que superan los 12 mil metros cuadrados

También se instalaron más de 300 nuevas bocinas, dos pantallas gigantes de última generación y más de 2 mil metros cuadrados de pantallas LED distribuidas dentro y fuera del recinto. A esto se suma conexión gratuita a internet para todos los asistentes, gracias a 40 kilómetros de fibra óptica y más de mil puntos de acceso WiFi.

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El Estadio Banorte cambiará de nombre durante el Mundial

Por disposición oficial de la FIFA, el inmueble dejará temporalmente el nombre de “Estadio Banorte” y durante toda la Copa del Mundo de 2026 será identificado como “Estadio Ciudad de México”.

El cambio responde a las normas comerciales del organismo internacional, por lo que el nombre comercial del recinto quedará suspendido mientras se dispute el torneo.

De igual manera, las demás sedes mundialistas en México también modificarán temporalmente su nombre. El Estadio Akron pasará a llamarse “Estadio Guadalajara”, mientras que el Estadio BBVA será identificado como “Estadio Monterrey”.

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¿Hasta cuándo se llamará Estadio Ciudad de México y podrá ser utilizado por los equipos de la Liga MX?

El recinto mantendrá el nombre de "Estadio Ciudad de México" desde ahora (jueves 14 de Mayo) y hasta el día de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, el próximo domingo 19 de julio a las 14:00 (hora del Este de EE. UU.) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Una vez concluido el torneo y finalizadas las actividades oficiales de la FIFA, el estadio retomará su identidad como Estadio Banorte para volver a las actividades habituales de la Liga MX y albergar los partidos del Club América, Cruz Azul y Atlante.

Cabe resaltar que el torneo Apertura 2026 está programado para dar inicio el 17 de julio, dos días antes de la final. Por lo tanto, ningún equipo que sea local en el Estadio Banorte podrá jugar en este recinto hasta que finalice la justa mundialista.

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