Exfutbolista lanza polémico comentario racista sobre jugadores de Bélgica en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha traído consigo momentos espectaculares tanto dentro como fuera del campo; sin embargo, también ha generado comentarios desafortunados y uno de ellos guarda relación con el último duelo disputado por la Selección de Bélgica.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Como sabes, Bélgica ha decepcionado luego de sumar dos empates en sus primeros dos partidos de la Copa Mundial de la FIFA ante Egipto e Irán, por lo que actualmente no está clasificado a la siguiente ronda; no obstante, lo que llamó la atención de este juego fue un comentario racista de parte de un exjugador.

Exjugador lanza comentario racista en el juego entre Bélgica e Irán

El último juego de Bélgica terminó con empate a un tanto frente a Irán, lo cual lo dejó en la antesala de una eliminación prematura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de este juego fue el comentario de Rade Bogdanovic, exjugador que estuvo con el Atlético de Madrid en la temporada 97-98.

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Rade Bogdanovic on Nathan Ngoy’s sending off:



🗣️ "I'm not really racist, but these black players don't have the necessary concentration to last more than 60 to 80 minutes.



I've played with them.



We had to watch them to make sure they didn't make mistakes." pic.twitter.com/HtxZjzQE0y — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) June 24, 2026

Fue durante su participación para la televisión pública RTS que, tras una jugada en donde Nathan Ngoy recibió la tarjeta roja en el minuto 67, dijo lo siguiente: “A este nivel, siendo el último defensor, fallar un balón parado y acabar expulsado… Siempre he dicho que estos jugadores negros no tienen la concentración necesaria para aguantar más de 60 a 80 minutos”.

Por supuesto que esta situación generó mucha molestia entre la comunidad que escuchó y observó este partido, y pese a lo desafortunado del asunto, Rade terminó su participación diciendo que estos jugadores “carecen de concentración”, hecho que permite que estas situaciones sean cada vez más normales.

¿Cuándo es el próximo partido de Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Bélgica se jugará su pase a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este viernes 26 de junio cuando se mida al combinado de Nueva Zelanda, escuadra a la que deberá vencer para acceder a los dieciseisavos y a quien enfrentará en punto de las 21:00 horas.