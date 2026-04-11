Expiloto de la Fórmula 1 destroza a Max Verstappen por declaraciones sobre su retiro

Hace unos días Max Verstappen, tetracampeón de la máxima categoría del automovilismo profesional, dio de qué hablar en el mundo de las redes sociales luego de mencionar que los cambios en el reglamento de la Fórmula 1 han hecho que pierda cierto interés en este deporte semana a semana.

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Las declaraciones del piloto neerlandés causaron un eco importante considerando, además, que Red Bull ha tenido una serie de problemas importantes en este inicio de temporada. No obstante, las mismas ya tuvieron una contestación de parte de un expiloto de la Fórmula 1, quien destrozó al piloto en turno.

Martin Brundle, expiloto de la Fórmula 1, destroza a Max Verstappen

Han sido varias las declaraciones en las que Max Verstappen ha mostrado su molestia con los cambios en la reglamentación de la Fórmula 1. Ante esta situación, Martin Brundle, expiloto de la Categoría Reina, explicó que las declaraciones del neerlandés ya lo han cansado debido a la forma en cómo se ha mostrado ante los medios.

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Fue a través de una entrevista con Sky Sports que Martin mostró su hartazgo de la siguiente forma: “Max diría ahora que empieza a resultar aburrido, pero sinceramente yo también encuentro un poco aburrido lo que él dice. Ya sabes: vete o deja de hablar de ello, porque es lo que es”.

Cabe mencionar que, recientemente, Max Verstappen aseguró que no descarta retirarse de la Fórmula 1 luego de las modificaciones que se han vivido durante esta temporada, mismas que impiden que los pilotos puedan sacar el mayor jugo posible a sus respectivos monoplazas.

¿En qué lugar está Max Verstappen en la Fórmula 1 2026?

Otra de las razones por las que Max Verstappen podría estar cansado de la situación deriva al pobre nivel que ha demostrado hasta ahora. Y es que, después de tres carreras disputadas en la F1 2026, el piloto de Red Bull se encuentra en el noveno lugar de la clasificación general con 12 puntos.