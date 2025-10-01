Por la gloria: Guillermo Ochoa y los futbolistas que podrían disputar su sexto Mundial en 2026

La Copa del Mundo se aproxima con velocidad, misma que podría traer un suceso histórico si es que Guillermo Ochoa es convocado dado que podría jugar su sexto Mundial en el año 2026. Sin embargo, ¿sabías que el portero del Limassol no es el único jugador que puede alcanzar esta cifra?

Al ser el Mundial cada cuatro años, son pocos los futbolistas que pueden presumir tener dos, tres o cuatro eventos así. Guillermo Ochoa ha roto todos los paradigmas y, si es convocado al 2026 por el Vasco Aguirre, sería el único jugador con seis eventos de esta magnitud junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

¿Qué otros jugadores disputarán su sexto Mundial en 2026?

Lionel Messi: Así como ocurre con Guillermo Ochoa, el astro argentino podría disputar su sexto Mundial en 2026. La Pulga ha amagado con la posibilidad de retirarse antes de esta competición; sin embargo, todo haría indicar que tiene las maletas listas para formar parte del evento realizado en México, Canadá y Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo: Si no ocurre nada extraño, el atleta del Al Nassr disputará su sexto Mundial y, posiblemente, el último torneo que tenga en su carrera como profesional. Por ende, espera que este pueda ser el idóneo para levantar la Copa del Mundo, único torneo internacional de relevancia que le falta ganar con Portugal.

¿En qué Mundiales ha estado Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana?

Guillermo Ochoa ha formado parte de los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022; sin embargo, fue en los últimos tres quien se consagró como el portero titular. A Paco Memo se le recuerda por la estupenda actuación que tuvo contra el anfitrión hace poco más de una década.

¿Guillermo Ochoa tiene posibilidades reales de asistir al Mundial 2026?

Con la baja de juego que ha presentado Luis Ángel Malagón y el Tala Rangel, así como por lo disputado que está el tercer puesto en la portería del TRI, no se descarta que Ochoa forme parte de la lista definitiva, aunque su posibilidad de tener minutos en el evento mundialista es cada vez más lejana.