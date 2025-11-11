Fallout 4: Anniversary Edition celebra una década de legado posapocalíptico con su lanzamiento mundial

Diez años después de su lanzamiento original, Fallout 4 continúa siendo uno de los títulos más influyentes de Bethesda Game Studios y un referente absoluto en la historia del RPG moderno. Para conmemorar su primera década, el estudio presenta Fallout 4: Anniversary Edition, la edición más completa, ambiciosa y cargada de contenido del juego hasta la fecha. Ya está disponible para Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Steam y PC.

☢️🎉 ¡Fallout celebra su décimo aniversario!



Una década llena de aventuras en el Yermo, decisiones difíciles, mutantes, facciones y ese estilo postapocalíptico que marcó a toda una generación de jugadores. 🌄💥



Considerado un fenómeno global y ganador de más de 200 premios —incluidos Juego del Año en los BAFTA y en los D.I.C.E. Awards 2016— Fallout 4 regresa con una colección definitiva que encapsula una década de aventuras en el Commonwealth, manteniendo viva la esencia que cautivó a millones de jugadores.

La edición definitiva de un clásico modernoFallout 4: Anniversary Edition incluye:

El juego base completo

Los seis contenidos descargables oficiales , entre ellos Far Harbor , Automatron y Nuka-World

, entre ellos , y Más de 150 elementos del Club de Creación, con contenido creado por profesionales y la comunidad

En total, la edición ofrece más de 100 horas de juego, convirtiéndola tanto en una puerta de entrada ideal para nuevos viajeros del páramo como en una excusa perfecta para que los veteranos regresen y redescubran Boston posnuclear desde nuevas perspectivas.

Nuevo menú de CreacionesPara acompañar el lanzamiento, Bethesda introdujo un menú de Creaciones renovado, pensado para facilitar la búsqueda, descarga y gestión de mods y contenido adicional. Este menú estará disponible para todos los jugadores que posean cualquier versión previa del juego, incluyendo quienes lo disfrutan a través de Xbox Game Pass o PlayStation Plus.

Quienes tengan Fallout 4 en sus versiones estándar o Game of the Year podrán actualizar a la Anniversary Edition mediante dos rutas distintas, que desbloquean el contenido descargable oficial y el enorme catálogo del Club de Creación.

Lo que sigueBethesda también confirmó que Fallout 4: Anniversary Edition llegará a Nintendo Switch 2 en 2026, llevando el yermo a una nueva generación de jugadores en formato portátil.

Una década después… el viaje por la Commonwealth apenas comienza.