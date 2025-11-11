Black Ops 7 Zombies renace con Ashes of the Damned: el mapa más grande en la historia del modo regresa más brutal que nunca

Call of Duty: Black Ops 7 está listo para marcar un antes y un después en la historia del modo Zombies con Ashes of the Damned, el mapa por rondas más grande jamás creado por Treyarch, disponible desde el 14 de noviembre. La experiencia regresa más ambiciosa, profunda y repleta de contenido que nunca, con sistemas renovados, nuevas armas, múltiples modos de juego y opciones avanzadas de personalización diseñadas para todo tipo de jugadores.

Ashes of the Damned sumerge a los sobrevivientes en una travesía total dentro del Éter Oscuro, con zonas extensas y conectadas como Janus Towers Plaza, Vandorn Farm, Blackwater Lake, Ashwood, Exit 115, Zarya Cosmodrome y áreas peligrosas como The Fog. El mapa se activa oficialmente a las 10:00 AM PT del 14 de noviembre.

El arsenal inicial incluye 30 armas principales y cuerpo a cuerpo, todas compatibles con Pack-a-Punch, mejoras de rareza y Ammo Mods. Además, cada arma ahora posee Weapon Prestige, un sistema que desbloquea accesorios exclusivos o camuflajes especiales para ampliar la progresión.

El equipo táctico y de soporte también evoluciona con herramientas como el Hunter Bot, el LT53 Kazimir, torretas y granadas avanzadas. El sistema de Salvage regresa para permitir crafteo dentro de cada partida.

Zombies recupera su esencia con 47 GobbleGums, incluyendo 6 completamente nuevos, divididos por rareza desde Rare hasta Ultra. A esto se suma Augments, un sistema de investigación persistente que modifica Perks, Ammo Mods y mejoras de campo entre sesiones.

Black Ops 7 introduce tres modos adicionales además del clásico por rondas: Directed, una experiencia narrativa guiada que llegará en la Temporada 1; Survival, con mapas confinados como Vandorn Farm; y Cursed, un modo de alto riesgo con Reliquias que alteran la jugabilidad y desbloquean recompensas únicas en múltiples dificultades.

Las Wonder Weapons regresan con el Ray Gun, el Ray Gun Mark II y el nuevo Necrofluid Gauntlet, acompañadas de una personalización de HUD más completa en la historia del modo.

Finalmente, Dead Ops Arcade 4 vuelve con más de 80 niveles, arenas nuevas, vehículos, armas ridículas y el sistema SlayerMart, todo integrado con las mecánicas de Zombies y la progresión unificada del juego.

Call of Duty: Black Ops 7 llegará el 14 de noviembre a Xbox, PC y PlayStation, disponible en Game Pass desde el día uno.

La campaña suma dos nuevos y divertidos spots protagonizados por Carlos Ballarta, Rivers y la música inconfundible de la Banda MS, adelantando más sorpresas para la comunidad.