¿Los videojuegos y las consolas pueden desaparecer por culpa de la Inteligencia Artificial?

La llegada de la Inteligencia Artificial ha permitido que muchas personas se apoyen de esta para resolver ciertas dudas o problemas un tanto más complicados. No obstante, la IA, de cierta forma, ha reemplazado algunas actividades, y los videojuegos podrían ser una de estas a futuro.

El nicho de los videojuegos en México y el resto del mundo crece con velocidad, y aunque está bastante establecido, el mismo sigue dejando una derrama económica por demás importante. Ahora, el mismo podría perderse en un futuro a largo plazo si la Inteligencia Artificial sigue evolucionando como hasta ahora.

¿Por qué la Inteligencia Artificial podría acabar con los videojuegos?

Más que tratarse de la desaparición completa de los videojuegos, los creadores de estos temen que la Inteligencia Artificial los sustituya tal y como ha ocurrido con otros trabajos en los últimos años, lo cual haría que estos queden desempleados después de dedicar su vida a esta rama.

Vale decir que la Inteligencia Artificial cuenta con la capacidad de crear personajes por demás realistas, así como escenarios virtuales que sean del interés de cada uno de los gamers, un hecho que, si bien puede replicar el humano, no lo hace de una forma tan nítida y detallada.

Ante este panorama, el diseñador de videojuegos Mike Cook explica que la IA se utiliza en puntos específicos como el doblaje o las ilustraciones, por lo que, de involucrarse más en este hecho, los resultados podrían ser por demás sorpresivos en un futuro a largo plazo.

¿La IA y los humanos pueden trabajar de la mano para la creación de videojuegos?

La idea es que la Inteligencia Artificial se mantenga como una importante herramienta para los humanos en la creación de videojuegos y no la sustituya como tal. En ese sentido, vale decir que aún restan muchos años para que la IA siquiera piense en elevar sus responsabilidades en este apartado.