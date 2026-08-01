Estos 3 equipos son los FAVORITOS a ganar el TÍTULO del Apertura 2026, según la IA

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX finalmente comenzó y, en estos momentos, estamos por disputar la Jornada 3. A pesar de ello, la Inteligencia Artificial ha dado a conocer cuáles son los tres equipos que, de acuerdo con su postura, son los favoritos a quedarse con el título.

cruz azul

Como sabes, Cruz Azul es el actual mandamás del futbol mexicano luego de obtener el campeonato en la temporada anterior. Sin embargo, así como los celestes existen un puñado de equipos que destacan por ser candidatos al título del Apertura 2026, según la IA.

¿Quiénes son los candidatos al título del Apertura 2026, según la IA?

Cruz Azul: De acuerdo con información de la Inteligencia Artificial Google Gemini, los modelos predictivos le dan un 20 por ciento al equipo de Joel Huiqui para lograr un nuevo título de Liga BBVA MX gracias a su “sólida defensiva”, así como a la continuidad del proyecto que tienen.

De acuerdo con información de la Inteligencia Artificial Google Gemini, los modelos predictivos le dan un 20 por ciento al equipo de Joel Huiqui para lograr un nuevo título de Liga BBVA MX gracias a su “sólida defensiva”, así como a la continuidad del proyecto que tienen. América: Increíblemente, Google Gemini considera que el conjunto azulcrema tiene un 12 por ciento de probabilidades de obtener el título del Apertura 2026 a pesar de que han tenido un periodo realmente difícil en cuanto a bajas se refiere, tanto de elementos que dejaron el club como de aquellos lesionados.

Este sábado volvemos 👹🔥 pic.twitter.com/yemQfMPBil — Toluca FC (@TolucaFC) July 15, 2026

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Toluca: Con el 12 por ciento de probabilidad al igual que el América, los Diablos Rojos cuentan con una jerarquía en su plantilla que no se puede comparar. Además, tienen al que es, posiblemente, el mejor técnico que existe en el futbol mexicano siendo este Antonio Mohamed.

¿Qué ocurre con equipos como Chivas y Tigres rumbo al Apertura 2026?

La IA establece que Chivas se encuentra en el cuarto lugar en cuanto a favoritos se refiere para obtener el título del Apertura 2026 con un 10 por ciento. Finalmente, tanto los Tigres como el Pachuca siguen de cerca este pelotón pues, según Google Gemini, estos tienen un 9 y 8 por ciento de probabilidades de campeonato.