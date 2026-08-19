FC Juárez vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 5 por TV Azteca Deportescdel Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
El Olímpico Benito Juárez se viste de gala para el partido entre FC Juárez vs América, en uno de los duelos más atractivos de la jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Llegó el día. FC Juárez se enfrenta al líder América en uno de los partidos inaugurales de la jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El partido marca el enfrentamiento entre dos equipos contendientes del futbol mexicano. ¡Sigue el partido EN VIVO y GRATIS, a través de Azteca Deportes!
No te lo pierdas por el Canal 7 y el sitio web de aztecadeportes.com este viernes 21 de agosto a las 8:50 pm tiempo del centro de México.