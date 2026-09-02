FC Juárez vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 7 por TV Azteca Deportes del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Llegó el día. FC Juárez se enfrenta al Pachuca en duelo correspondiente al Viernes Botanero de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El partido marca el enfrentamiento entre dos equipos competitivos del futbol mexicano. ¡Sigue el partido EN VIVO y GRATIS, a través de Azteca Deportes!

No te lo pierdas por el Canal 7 y el sitio web de aztecadeportes.com este viernes 5 de septiembre a las 8:50 pm tiempo del centro de México desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.