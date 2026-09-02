Tigres vs Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 7 por TV Azteca Deportes del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
El Volcán se viste de gala para el partido entre Tigres vs Necaxa, en uno de los duelos sabatinos de la jornada7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Llegó el día. Tigres se enfrenta al Necaxa de Martín Varini en uno de los partidos sabatinos de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El partido marca el enfrentamiento entre dos equipos clásicos del futbol mexicano. ¡Sigue el partido EN VIVO y GRATIS, a través de Azteca Deportes!
No te lo pierdas por el Canal 7 y el sitio web de aztecadeportes.com este sábado 5 de septiembre a las 6:50 pm tiempo del centro de México desde el Estadio Universitario, mejor conocido como El Volcán.