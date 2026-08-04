Esta es la FECHA en la que Zendejas y Rodríguez serán titulares con América

A pesar del inicio que ha tenido en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, la realidad es que el Club América aún está a la espera de recuperar a dos elementos de cara a un futuro a corto y mediano plazo, siendo estos el mexicano Alejandro Zendejas y el uruguayo Brian Rodríguez.

Colectivamente, al América no le alcanza

Alejandro Zendejas se sometió a una operación para limpiar su rodilla, mientras que Brian Rodríguez se lesionó en uno de los entrenamientos del Club América. Por tal motivo, la institución azulcrema dio a conocer la fecha en la que ambos futbolistas volverán al terreno de juego.

¿Cuándo volverán Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez al América?

De acuerdo con información de León Lecanda, reportero de ESPN, el Club América estaría cada vez más cerca de concretar el regreso de Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, dos elementos que fueron fundamentales en el tricampeonato de la institución en los últimos años.

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En primera instancia, León Lecanda mencionó que el seleccionado de Estados Unidos se encuentra en etapa de recuperación, por lo que todo haría indicar que estaría de regreso al terreno de juego en septiembre, ya sea a inicios o mediados del mes rumbo al Apertura 2026.

Brian Rodríguez, por su parte, sufrió un esguince de rodilla izquierda; sin embargo, el charrúa ya vio minutos en el último juego ante Santos, por lo que se espera que ya pueda tener participación como titular en la Leagues Cup, mientras que Alejandro lo podría hacer frente a Xolos, respectivamente hablando.

Brian Rodríguez o Alejandro Zendejas, ¿quién tiene más goles en América?

El extremo nacido en Uruguay cuenta con 39 goles y 25 asistencias en 150 compromisos desde su llegada al Club América. Alejandro Zendejas, por su parte, tiene números más interesantes en donde registra 54 anotaciones y 33 pases a gol en 191 duelos disputados.