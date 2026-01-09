Fecha y hora: ¿A qué hora ver el Xolos de Tijuana vs América en la Jornada 1 del Clausura 2026?

Arranca el Clasura 2026 de la Liga BBVA MX este viernes 9 de enero del 2026 y uno de los juegos más llamativos de la jornada es el Tijuana vs América de la Jornada 1.

El encuentro se disputará en el Estadio Caliente, entre dos equipos que fueron eliminados en los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: América contrató a estrella del Atlético de Madrid para el Clausura 2026

Fecha y hora del Tijuana vs América

El Tijuana vs América arranca en punto de las 21:07 horas tiempo del centro de méxico. Los Xolos intentaran iniciar con el pie derecho obteniendo sus primeros tres puntos pues buscan mejorar su participación del Apertura 2025 luego de quedar eliminados en Cuartos de Final por Tigres con una emocionante remontada.

Los jugadores nuevos que cuenta Tijuana son: Josef Martínez, Ignacio Rivero, Óscar Manzanárez, Ángel Zapata y Aldahir Pérez.

Por su parte, el América llega de quedar fuera en Cuartos de Final y busca arrancar el 2026 dejando atras todos los fracasos del 2025. El club llega con tres refuerzos hasta el momento que son: Rodrigo Dourado, Fernando Tapia y Aaron Mejía.

La sensible baja que tendrá el América ante Xolos de Tijuana

André Jardine no podrá contar con Henry Martín para el juego de Tijuana vs América pues el fubtolista sufre un desgarre que lo mantendrá fuera de las canchas en las primeras fechas del torneo.

Se estima que el delantero no tenga participación en las primeras tres jornadas, con posibilidad de perderse la cuarta jornada y regresar para la quinta fecha dependiendo de la evolución que vaya teniendo.

Henry Martín no podrá estar con su equipo para la Jornada 1, 2 y 3, por lo menos, del Clausura 2026. Por lo que el delatero se perderá los encuentros ante: Xolos de Tijuana, Atlético de San Luis y Pachuca.