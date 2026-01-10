Xolos de Tijuana 0-0 América: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY viernes 9 de enero, partido de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online y por internet
Sigue todas las acciones EN VIVO del juego entre Xolos de Tijuana y América, partido correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Arranca el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. En el Estadio Caliente, Xolos recibe al América en la Jornada 1 de la nueva campaña. Dirigidos por Sebastián Abreu, el equipo de Tijuana cuenta con cinco altas para este certamen donde destacan las incorporaciones de Josef Martínez e Ignacio Rivero.
Del otro lado, la escuadra azulcrema comandada por André Jardine no va a poder contar con su DT en el banquillo, pues el entrenador está sancionado debido a una tarjeta roja en la Liguilla del Apertura 2025.
