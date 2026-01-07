Llegada de Fernando Tapia generó todos estos disturbios en Club América: podría haber este cambio

América anunció a su segundo refuerzo para afrontar el Clausura 2026. En sus redes sociales, el club confirmó que Fernando Tapia, portero de Tigres, pasará a formar parte del plantel americanista y tendrá una nueva etapa en el Nido de Coapa. De esta manera, el guardameta de 24 años se sumará al reciente fichaje de Rodrigo Dourado , aunque generaría ciertos cambios dentro de la plantilla dirigida por André Jardine.

Los jugadores que se verán afectados por la llegada de Fernando Tapia

Tapia arribó al América para ser una opción tras la inminente ausencia de Luis Ángel Malagón, quien no estaría disponible para jugar la Liguilla del Clausura 2026 debido a que tendrá que reportarse con la Selección Mexicana . En este caso, Fernando podría tomar el lugar de segundo arquero, relegando a Rodolfo Cota, quien habitualmente era la primera opción luego de Malagón.

Rodolfo Cota podría verse afectado por la llegada de Fernando Tapia|Crédito: Getty Images

No obstante, hay que resaltar que Tapia actuará como tercer portero de las Águilas, pero eso no quita que un buen rendimiento del juvenil pueda relegar a Cota en la consideración de Jardine. Serán unos meses de prueba muy importantes para todos los arqueros del América, ya que cualquiera podría ocupar la portería azulcrema durante la última etapa del Clausura 2026.

Los canteranos también podrían verse afectados

El arribo de Tapia también podría perjudicar a los porteros canteranos del América. Y es que la incorporación del exTigres cierra la posibilidad de que jóvenes como Leonardo Palestina o Reyli Arroyo puedan ocupar el lugar de tercer guardameta azulcrema. Lo cierto es que las Águilas no quieren dar ninguna ventaja durante la Liguilla y creen que Tapia podría ser un elemento clave para pelear por el título de la Liga BBVA MX.

El negocio entre América y Tigres por Fernando Tapia

Según información compartida por Claro Sports, América habría adquirido el 30% del pase de Tapia que pertenecía a Tigres. El juvenil ya se habría despedido de sus compañeros durante el martes por la mañana previo al entrenamiento en el Centro de Entrenamiento Tigre. En estos momentos ya se encuentra en Ciudad de México para estampar su firma y ser anunciado como nuevo refuerzo de las Águilas.