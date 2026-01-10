FECHA y HORA EXACTA de Chivas de Guadalajara vs Pachuca, debut del Rebaño en el Clausura 2026

Las Chivas comienzan su camino en el torneo Clausura 2026 este sábado 10 de enero en compromiso de la Jornada 1 de la Liga BBVA MX cuando reciban al Pachuca en uno de los partidos más atractivos que tendrá el arranque del campeonato mexicano de la Primera División.

Fecha y hora exactas del Chivas vs Pachuca

El Guadalajara debutará en el torneo Clausura 2026 este sábado 10 de enero en un partido que arrancará a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Akron de la capital tapatía.

El Rebaño Sagrado presentará a sus refuerzos para este torneo y varios de ellos verán minutos en el partido inaugural ante los Tuzos del Pachuca.

El equipo dirigido por Gabriel Milito llega con expectativas renovadas para competir por el título de la Liga BBVA MX que este año cumplirá 10 años que no levanta, por lo que la exigencia estará al máximo sobre los hombros del entrenador.

Entre las incorporaciones del Rebaño Sagrado para este torneo se encuentran Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez y Ricardo Marín, mientras que las bajas se encuentran Alan Pulido, Erick Gutiérrez, Alan Mozo, Luis Olivas, Leonardo Sepúlveda, Teun Wilke, Eduardo García y Chicharito Hernández.

