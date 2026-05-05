Fecha y hora EXACTA para ver Pachuca vs Toluca en la Liguilla del Clausura 2026

Toluca visita a Pachuca en los 4tos de Final del Torneo Clausura 2026. Luego del duelo de ida, los Tuzos vuelven a casa tras haber sacado ventaja en el Estadio Nemesio Diez, inmueble del que salieron con la victoria por 1-0 gracias a un gol de Enner Valencia.

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Dirigidos por Antonio Mohamed, los 'Diablos Rojos' buscan revertir el marcador, no obstante, se meten a un Estadio Hidalgo donde Pachuca solo registra una derrota en la presente campaña.

Durante la Fase Regular del campeonato, Toluca y Pachuca chocaron en la Jornada 12, encuentro en el que dividieron unidades tras empatar 1-1 en la Bella Airosa.

Los Tuzos, comandados por Esteban Solari, encaran el partido con ventaja. Incluso, si el cuadro Escarlata llega a empatar el marcador global, el pase a la siguiente ronda sería para Pachuca debido a que el cuadro de Hidalgo finalizó la competencia en el cuarto puesto de la tabla general. Del otro lado, Toluca fue quinto lugar en la clasificación.

El partido de Pachuca vs Toluca se va a disputar este domingo 10 de mayo en punto de las 17:00 horas, tiempo de la CDMX.

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