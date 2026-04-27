Fecha y hora EXACTA para ver Cruz Azul vs Atlas en la Liguilla del Clausura 2026

Cruz Azul y Atlas se miden en la instancia de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego de la Jornada 17, el equipo de La Noria culminó la Fase Regular en el tercer puesto de la tabla general con 33 puntos. Por su parte, el Atlas fue sexto lugar tras vencer al Club América en la Fecha 17.

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El partido de ida entre el cuadro Celeste y 'La Academia' se va a disputar en la cancha del Estadio Jalisco el 2 de mayo en punto de las 21:10 horas. Posteriormente, la serie se va a definir en el Estadio Banorte el 9 de mayo bajo el mismo horario.

A lo largo de la Fase Regular, Cruz Azul y Atlas chocaron en la Jornada 2. En dicho encuentro, los tres puntos fueron para el equipo en ese entonces dirigido por Nicolás Larcamón por marcador de 2-0 con goles de Gabriel Fernández y José Paradela en el Estadio Cuauhtémoc, pues cabe recordar que el Estadio Banorte estaba en trabajos de remodelación.

Ahora, Joel Huiqui se encuentra al frente de La Máquina, esto tras el cese del estratega argentino luego del empate de Cruz Azul ante Querétaro en la Jornada 16 del campeonato.

Cruz Azul encara el partido de Liguilla luego de haber vencido a Necaxa en la Jornada 17 por marcador de 4-1. Del otro lado, el cuadro rojinegro comandado por Diego Cocca viene de ganarle al América en calidad de visitante.

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