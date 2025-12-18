CONFIRMADO: Fecha y hora en la que se jugará la Finalissima 2026 entre Argentina vs España

Este jueves 18 de diciembre del 2025, se confirmó la fecha, hora y sede que tendrá la Finalissima que enfrenta a Argentina vs España. Tras haber ganado la Copa América 2024 el conjunto albiceleste y luego de que España logrará ganar la EURO 2024, se enfrentarán en un duelo entre los dos monarcas continentales.

La CONMEBOL y UEFA, dieron a conocer en sus redes sociales que la Finalissima se va a disputar el próximo viernes 27 de marzo de 2026, en plena fecha FIFA previo al Mundial de 2026.

El partido de Argentina vs España se celebrará en el Estadio Lusail, en Qatar, el viernes 27 de marzo de 2026, con inicio a las 12 horas tiempo del centro de México.

Argentina busca defender su título de la FINALISSIMA

Argentina llega como vigente campeón del mundo y logró ganar la edición en 2022 de la Finalissima al derrotar 3-0 a Italia en Wembley, Londres.

España busca consolidar a una nueva generación de jugadores jovenes que han logrado ganar la EURO y se medirán ante la vigente campeona del mundo.

Dos selecciones que son consideradas por diferentes expertos de futbol, candidatas a pelear por ganar el Mundial 2026. Por lo que la Finalissima será un partido que promete muchas emociones.

El Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, mencionó que es un partido emblemático en el que hay cooperación y respeto entre ambas confederaciones.

“Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”.

Por su parte, el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, afirmó: “Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”.