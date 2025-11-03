Fecha y horario del debut de la Selección Mexicana en el Mundial sub 17

La Selección Mexicana sub 17 tendrá su debut en el Mundial de la categoría en suelo qatarí y lo hará ante su similar de Corea del Sur. Los pupilos de Carlos Cariño se declaran listos para enfrentar al combinado asiático y sacar un buen resultado que los ponga en una posición cómoda en el grupo que comparte con Suiza y Costa de Marfil.

México y Corea del Sur se verán las caras este martes 4 de noviembre en punto de las 7:00 am (horario de la Ciudad de México) dando inicio a los cotejos del sector, media hora antes iniciará el partido entre los helvéticos y los africanos. Cabe destacar que, nuestro combinado nacional va con una ofensiva de altura con Aldo de Nigris y Lucca Vuoso, hijos de Aldo de Nigris y Matías Vuoso respectivamente y que serán los encargados de meter los goles, además de Mancilla de los Pumas de la UNAM.

Mundial con 48 selecciones

Para esta edición del torneo internacional, aumentó la cifra de combinados que se clasificaron al certamen (lo mismo que sucederá en Mundial de 2026) por lo que es más complicado no pasar a la siguiente ronda. En nuestro caso, México llega como vigente campeón de la Concacaf y uno de los favoritos por la historia que arrastra en esta categoría. No hay que olvidar que, la selección tiene dos títulos mundiales (Perú 2005 y México 2011) por lo que no se puede descartar un nuevo título.

Finalmente, tras el partido contra Corea del Sur, Cariño y compañía se verán las caras con Costa de Marfil en la segunda fecha (viernes 7 de noviembre) y cerrarán su actividad de fase de grupos contra Suiza el día lunes 10 de noviembre.